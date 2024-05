Chiara Ferragni scaricata anche dall' agenzia Community chiamata per rilanciare la sua immagine - ecco perché

(Di lunedì 6 maggio 2024)di comunicazione", che era stata ingaggiata perla sua. L'ultima indiscrezione sgancia un'altra bomba sull'influencer milanese, da mesi al centro dell'attenzione per il caso Pandoro e per la separazione da Fedez. Ma che cosa

Altri guai per Chiara Ferragni che si è vista abbandonata Anche dall'agenzia di comunicazione che doveva ripulirle l'immagine L'articolo Brutta tegola per Chiara Ferragni! Anche l’agenzia di comunicazione l’abbandona proviene da Novella 2000.

Chiara Ferragni , altra batosta. Non bastavano il pandoro-gate, i problemi giudiziari, la separazione da Fedez e la perdita di follower e sponsor. Per l’influencer e imprenditrice digitale questo è sicuramente uno dei peggiori momenti. Negli ultimi ...

Chiara Ferragni non sarebbe più tra i clienti di “Community”, l’ agenzia di comunicazione trevigiana ingaggiata per superare la crisi di immagine post Balocco, fondata dall’imprenditore Auro Palomba, che ne è anche l’attuale Ceo. Community faceva ...

