Chi è a favore del referendum della Cgil contro il Jobs Act tra i leader politici - e chi è contrario

La segretaria del Pd Elly Schlein firmerà per i referendum della Cgil che chiedono l’abrogazione di parti chiave del Jobs Act, la legge sul lavoro voluta dal Pd dell’allora leader e premier Matteo Renzi . Lo ha annunciato la stessa segretaria oggi da Forlì. «Ho già detto che molti del Pd, ... Continua a leggere>>

Associazione Mondragone Bene Comune. L’AMBC condivide i referendum della CGIL che puntano a smontare quelle leggi che hanno prodotto nel tempo un mondo del lavoro pieno di precarietà e insicurezza. Condividiamo i 4 quesiti di questa campagna che pone al centro il lavoro e i lavoratori per cambiare ... Continua a leggere>>

"Se al posto della Schlein firmerei i referendum sul Jobs Act e sulla precarietà della Cgil? No, non li firmerei ma non mi permetto di dire quello che dovrebbe fare la nostra segretaria". Così Lorenzo Guerini, deputato Pd, intervenendo oggi a 'L'Attimo Fuggente'. "Tarquino e Strada contro l'invio ... Continua a leggere>>