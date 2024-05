Che cosa sono? La mamma di Denise trova le cimici piazzate 20 anni fa

Torino, 28 febbraio 2024 - Ha “incontrato” Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. E sta lavorando a un kit per raccogliere le tracce olfattive, arma per cercare le persone scomparse. Ivan Schmidt , titolare della omonima Academy di Frossasco ...

Denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - denise Pipitone, mamma Piera Maggio trova due microspie in casa: «Chi le ha piazzate Non abbiamo niente da nascondere» - Due microspie, le cosiddette "cimici", scoperte in casa durante alcuni lavori di manutenzione. A rivelarlo è Piera Maggio, mamma di denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 e ...

La mamma di Denise scopre due cimici in casa e pubblica le foto - La mamma di denise scopre due cimici in casa e pubblica le foto - "Sapete cosa sono Scrivetelo nei commenti, vediamo chi indovina". Così, sul proprio profilo facebook, Piera Maggio, mamma di denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. (ANSA) ...

Denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ritrova dopo 20 anni - denise Pipitone, la mamma Piera Maggio ritrova dopo 20 anni - Sono passati 20 anni dalla scomparsa di denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla nel settembre del 2004 all’età di 4 anni a Mazara del Vallo. In questi anni si sono susseguite indagini, rivelazioni ...