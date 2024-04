Cinque posti in Champions League - ecco come cambia la classifica | quanti punti servono? I calcoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) L’Italia, per la prima volta nella storia, avràsquadre in. L’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europae Conference: nel 2024/2025 il Bel Paese dunque è certo aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e quindi ottiene un posto ‘jolly’ nella prossima Super. Questo significa che il quinto posto nelladi Serie A darà accesso diretto alla competizione europea più importante per club. Andiamo dunque a vedere la situazione aggiornata a sei giornate dalla fine (sette per Roma e Atalanta che devono rispettivamente recuperare gli ultimi 20 minuti di Udinese-Roma e l’intero match Atalanta-Fiorentina). LAAGGIORNATA ...