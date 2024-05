Certificazioni di Sanremo | sale ancora l’edizione dello scorso anno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Continua senza una settimana di pausa la scalata al successo a suon didel2024 del Festival di. Nel corso della dodicesima settimana postil singolo dei Santi Francesi ha conquistato un disco d’oro. In totale sono 24 dischi di platino e 9 d’oro. Restanosenza alcuna certificazione cinque artisti. Le edizioni di Amadeus, tuttavia, continuano a macinare consensi anche a distanza di anni. Questa settimana, infatti, oltre i Santi Francesi hottenuto un disco di platino anche Marco Mengoni e il duo Colapesce-Dimartino grazie ai loro singoli Due Vite e Splash che abbiamo conosciuto a2023 a oggi vanta in totale grazie ...

