Certificazioni di Sanremo | Bertè e i Ricchi e Poveri stracciano i giovani

(Di lunedì 15 aprile 2024) Continua senza una settimana di pausa la scalata al successo a suon didell’edizione 2024 del Festival di. Nel corso della nona settimana posttre singoli (Loredanae Clara) sono diventati platino. In totale sono 20 dischi di platino e 9 d’oro. Menzione speciale (anche se non presente in questa classifica) il disco d’oro dei BNKR44 che hanno ottenuto la certificazione con Ma Che Idea, presentata durante la serata delle cover al fianco di Pino D’Angiò. L’edizione 2023 a oggi vanta in totale grazie al pubblico 39 dischi di platino e 7 d’oro; quella del 2022 invece ne ha 43 di platino e 4 d’oro. Edizione 2024 di, le3 dischi di platino (300.000 copie) Tuta Gold – Mahmood 2 ...