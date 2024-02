San Giorgio del Sannio, assemblea dei sindaci dell'Azienda Speciale Consortile B02

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel primo pomeriggio di ieri si è tenuta nella sede dell’ente in via Mazzini, l’deiB02, presieduta dall’Avv. Armando Rocco, sindaco di Calvi. Due i punti all’ordine del giorno su cui si è intervenuti: la surroga di un componente del nuovo CdA, Ing. Alessandro Gisoldi, sindaco di Cautano, e l’individuazione di nuovi componenti per il tavolo tecnico. Al tavolo, già costituito con deliberare del 12/01/2022, è stato conferito il compito di valutare le opportune modifiche allo Statuto dell’ente; modifiche resesi necessarie per dare all’AziendaB02 e ai servizi sociali e di inclusione che eroga per delega dei Comuni, una maggiore stabilità operativa ...