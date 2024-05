Casa Albergo per anziani Villa Serena | potenziamento dei posti ospiti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 4 Maggio 2024 è stato inaugurato l’ampliamento dei servizi e deidi ospitalità disponibili. La strutturadi Pesco sannita ha infatti messo a pieno regime le capacità di accoglienza rendendo attivo anche il terzo piano delladi riposo. Già funzionante e realtà di riferimento del territorio per l’accoglienzapotenzia i, passando da un massimo di 25 disponibilità di assistenza a ben 37. Il Comune di Pesco Sannita e le coop. “San Paolo” e “Insieme si può” rilanciano e incrementano spazi e utenti dellaper. Un esempio di coprogettazione tra istituzioni e terzo ...

