Palermo | nuovo servizio di endoscopia alla Casa di cura Villa Serena

Nuovo Sindacato Carabinieri e Uil Polizia Palermo insieme per chiedere più attenzione a favore degli operatori impegnati nel controllo del territorio : “Pronti a tutte le iniziative consentite per sensibilizzare le istituzioni”

In merito ai recenti episodi verificatisi in piazza Don Sturzo a Palermo, che hanno visto il ferimento di Carabinieri e poliziotti intervenuti per ... (forzearmatenews)