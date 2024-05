Cannavaro - una mossa di… Success contro il Napoli | l’Udinese c’ - adesso tre scontri da brividi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilsi ferma ancora e la situazione è sempre più delicata,strappa un punto importantissimo per la zona salvezza. Si è conclusa anche l’ultima partita della 35ª giornata del campionato di Serie A con il pareggio 1-1 al Bluenergy Stadium. Uno dei protagonisti è stato Victor Osimhen, autore del vantaggio al 51?. Il nigeriano è ormai uno specialista al Bluenergy dopo la rete scudetto di un anno fa. Dopo pochi minuti tutto lo stadio ha omaggiato le vittime del terribile terremoto del 1976. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1 con il gol del pareggio diin pieno recupero. La situazione Europa e salvezza Ilsi conferma all’ottavo posto, a -5 punti dal settimo posto occupato dalla Lazio e -9 dal sesto della Roma. Nelle prossime tre partite la squadra di Calzona dovrà vedersela ...

Caiazza: ” Lindstrom ? L’investimento è stato alto, 28 mln per un Napoli che non ha voluto comprare un difensore a 30 mln, sono tanti” De Maggio, Caiazza, Boni, Bucchi, Jacomuzzi e Causio sono intervenuti a Radio Goal sulle frequenze di Kiss Kiss ...

Al Bluenergy Stadium, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Bluenergy Stadium, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie ...

Udinese - Napoli diretta: Success risponde a Osimhen LIVE - UDINE - Dopo il p areggio casalingo con la Roma , il Napoli sale ad Udine, per affrontare gli uomini di Cannavaro, reduci dal pareggio sul campo del Bologna . I campioni d'Italia cercano punti per l'Europa; i bianconeri per la salvezza. Segui la cronaca ...

Udinese Napoli 1 - 1: punto d'oro per l'Udinese; Napoli, occasione buttata! - Al Bluenergy Stadium, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Napoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Bluenergy Stadium, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Partita ...