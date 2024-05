Calzona | Tutte queste voci che parlano del futuro non fanno bene - però bisogna accettarle

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il tecnico del Napoli, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro l’Udinese Le parole diOggi è mancata la lettura della partita «Nel primo tempo abbiamo trovato una linea a cinque che andava mossa e non lo abbiamo fatto, il giro palla è stato macchinoso. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. peccato perché è la terza partita in cui nel finale ci manca la vittoria» Prima del pareggio c’erano state della avvisaglie «Quando la partita si sporca non è il nostro campo, infatti chiedevo di fare possesso lontano dalla nostra porta perché sapevo che magari con qualche palla buttata dentro ci avrebbero messo in difficoltà. A tratti lo abbiamo fatto. Abbiamo fatto un po’ di caos e nel caos non ci troviamo» Nel primo tempo è mancata la personalità nell’uno contro uno «Siamo ...

In casa Napoli il nuovo allenatore Francesco Calzona ha già fatto sapere che tutti saranno presi in considerazione in questa ultima parte di stagione. Giocherà chi starà meglio e mostrerà le migliori intenzioni in allenamento e durante le partite. ...

Rileggi Live: Non la chiude la squadra di Calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Rileggi Live: Non la chiude la squadra di calzona, beffata dal pari dell’Udinese al 92' (1-1, 51' Osimhen; 92' Success) - Live: Udinese-Napoli, 35a partita del campionato di serie A 90' + 6' Finisce 1-1! Sfuma clamorosamente la vittoria del Napoli, anche stavolta gli azzurri non la chiudono e si fanno beffare negli ultim ...

TWEET - Rosa Petrazzuolo: "Udinese-Napoli, altra occasione sprecata per gli azzurri" - TWEET - Rosa Petrazzuolo: "Udinese-Napoli, altra occasione sprecata per gli azzurri" - "Altra occasione sprecata per il Napoli che non va oltre il pareggio contro l'Udinese. La squadra di calzona ha creato alcune occasioni nel secondo tempo ma dopo il gol di Osimhen non ha blindato il r ...

Il Napoli pareggia, ma arriva la "notizia" più bella per il calcio italiano - Il Napoli pareggia, ma arriva la "notizia" più bella per il calcio italiano - La compagine di Francesco calzona non è andata oltre l'1-1 contro l'Udinese evidenziando i soliti problemi difensivi. Ma non è tutto da ...