Calzona | Mi prendo tutte le responsabilità Siamo apatici mentalmente

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: 1 minuto“A questa squadra è mancata la voglia di vincere la partita. Iniziare a giocare dall’inizio era l’unica cosa che dovevamo fare, invece ciconsegnati nelle mani degli avversari che, ha avuto più voglia di noi, ed ha portato a casa la vittoria. Lesono mie per non essere riuscito ad invertire la rotta“. Così, Francescosi presenta nella sala stampa del Castellani di Empoli dopo la sconfitta per 1-0. “Ci è capitato spesso, da quando ci sono io, di fare un primo tempo molle: è difficile da spiegare, perché in settimana lavoriamo bene. Quello che non riesco a spiegarmi è l’apatia mentale che ci porta ad esseresulla riconquista della palla, e concedere ogni piccola sbavatura“. “La testa è il problema, le gambe vanno, i test parlano di una squadra che sta bene. ...