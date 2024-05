Calcio terza categoria | 10 gol del seravezza Il Dallas Romagnano vince in casa della Gragnolese e torna secondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Goleada del promossoche, con eloquente 10-1, ha superato la Tirrenia in un match senza storia. Lo stesso non si può dire per il big match del 28° turno del campionato diin cui ilha battuto 2-1 in trasferta la, superandola in classifica e assestandosi momentaneamente in solitaria alposto. È finito in parità il derby tra Monti e Pontremoli, mentre lo Spartak Apuane si è imposto 4-3 sul campo del ValliZeri. In chiave playoff stasera spicca la sfida tra il Don Bosco Fossone, reduce da tre vittorie consecutive, e la Montagna Seravezzina, decisa a riscattare lo stop interno rimediato la settimana scorsa. Fondamentale anche l’impegno dell’Attuoni Avenza, determinato a riappropriarsi...