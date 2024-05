Serie d | carpi va in c Play-off | il Lenz sfiderà il Ravenna

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’ultima giornata della stagione regolare del campionato diD vede vincere tutte le formazioni d’alta classifica: il, battendo il Certaldo 5 a 1, sale inC a quota 68 punti. Dietro la formazione di Claudio Lazzaretti troviamo ila 66 che sarà l’avversario del Lentigione nel primo turno dei-off, domenica in Romagna. Corticella e Victor San Marino vincono, si portano a 57 punti e superano proprio il Lentigione che, non giocando, è quinto a 56. Inutile la vittoria del Forlì, sesto a 55. Retrocedono senza-out, per eccessiva differenza punti dalla quintultima, Pistoiese (per ritiro), Mezzolara, Certaldo e Borgo San Donnino. Domenica 12 si giocano-Lentigione e Corticella-Victor San Marino, le vincenti si affronteranno il 19 per ...

Rovinare la festa promozione al Carpi, che con una vittoria al Galli sarebbe aritmeticamente in C, e regalare una gioia ai propri tifosi, dopo mesi non certo entusiasmanti. Questo il doppio compito assegnato al L’Imolese , che alle 15 (arbitra ...

Carpi "Si vede che era destino giocarci la C davanti ai nostri tifosi e so che anche domenica saranno tanti". È Alessandro Calanca (foto) a caricare il Carpi in vista della decisiva sfida col Certaldo. Il capitano parte dalla delusione per il pari ...

ll Carpi è in Serie C: "Siamo solo all'inizio. Questo successo è di tutta la città" Bandiere, striscioni e applausi per la squadra e il presidente Lazzaretti "Celebriamo il giusto epilogo di una grande cavalcata spinta dall'entusiasmo. Aspettavamo questo ricatto da anni e adesso fina ...

Volley serie D. Benedetto Cento vuole i playoff. Sbanca Casinalbo e ci crede - Volley serie D. Benedetto Cento vuole i playoff. Sbanca Casinalbo e ci crede - casinalbo 1 benedetto volley cento 3 Parziali: 15-25, 20-25, 25-22, 21-25 La Benedetto Volley sbanca Casinalbo e si regala la possibilità di giocarsi l’accesso ai playoff nello scontro diretto ...

