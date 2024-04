Travolto da un treno sui binari tra Busto Arsizio e Legnano - circolazione ferroviaria in tilt

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024)(Varese), 30 aprile 2024 - Tragedia suitraquesta sera dopo le 20, un uomo è statoda un convoglio partito da Treviglio alle 18,10 e diretto a Varese. L’investimento all’altezza di viale Borri, sul posto gli operatori sanitari Areu, vigili del fuoco,carabinieri e gli agenti della Polfer per i rilievi. Sono in corso accertamenti per identificare la vittima, da chiarire la dinamica dell’incidente, nessuna ipotesi è esclusa.rd ha comunicato sul sito ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni di corse nelle due direzioni, verso Varese e verso Milano.