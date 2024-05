Brittney Griner | In Russia ho pensato più volte al suicidio Devi fare quello che ti dicono | ho dovuto scrivere una lettera a Putin

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Ho piùalnelle prime due settimane, ma non l’ho fatto perché ero sicura che non avrebbero dato il corpo alla mia famiglia”. Senza troppi giri di parole,ha raccontato ai microfoni di ABC la sua esperienza e le dure condizioni nel periodo di detenzione in. La cestista americana WNBA era stata arrestata il 17 febbraio 2022 all’aeroporto di Mosca per essere stata in possesso di alcune cartucce di olio di cannabis. Inizialmente condannata a nove anni di reclusione, i mesi di prigionia sono stati dieci per uno scambio – tra USA e– di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout.: “Hochiedere perdono e ringraziare il loro cosiddetto grande leader” Una ...

