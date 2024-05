Brittney Griner racconta il prezzo della libertà | “Ho dovuto scrivere una lettera di perdono a Putin”

(Di giovedì 2 maggio 2024) La campionessa WNBAha rilasciato la sua prima intervista dopo la liberazione dalla prigionia in Russia: "Ho pensato più volte al suicidio". Ilfinaleè stato doverunaal presidente russo Vladimir Putin: "Hochiederee ringraziamento al loro cosiddetto grande leader".

brittney griner racconta il carcere russo, “tra sangue e ragni: volevo suicidarmi” - ROMA – brittney griner per tornare a casa, negli Stati Uniti, ha dovuto scrivere una lettera a Putin. Per chiedergli perdono. Per ringraziarlo. Aveva appena passato 10 mesi nelle prigioni russe. Lei, ...

Continua a leggere>>

brittney griner, dalla prigione russa al primo figlio con sua moglie Cherelle. Il dolce annuncio social - Tornata a casa a fine 2022 dopo 300 giorni in ostaggio di Mosca, brittney griner ha ritrovato il sorriso e un nuovo contratto WNBA.

Continua a leggere>>