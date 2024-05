Brescia - poker e playoff Al Lecco resta l’amarezza

(Di lunedì 6 maggio 2024)Ilstraccia ungià retrocesso e conquista i. Al termine di una partita senza storia, vinta con un rotondo 4-1 frutto di un dominio pressoché assoluto per tutti i 90’ di gioco, le rondinelle, visti anche i risultati maturati sugli altri campi, hanno potuto festeggiare la matematica certezza di poter disputare gli spareggi promozione. Un grande risultato. Ieri ilha faticato poco per superare il. Al 12’ gli uomini di Maran sono passati in vantaggio. Percussione di Dickmann e palla appoggiata a Bjarnason che ha calciato forte sul secondo palo infilando Melgrati. E quattro minuti dopo ilha raddoppiato con un colpo di testa di Moncini su angolo di Galazzi. Ilha provato a rientrare ad inizio ...

Il Brescia è giunto a due giornate dal termine in ottava posizione, l’ultima utile per disputare i play off, ma, alle sue spalle, le inseguitrici non mollano. Possono infatti continuare a sperare Reggiana e Sudtirol, che si trovano a -2 dalle ...

Pistoia , 5 maggio 2024 – Pistoia perde contro Varese per 78-96 ma, in virtù dei playoff già conquistati, può sorridere per un sesto posto finale davvero importante. Adesso c’è subito da pensare alla post season. Per l’Estra la sfida nei quarti ...

Il programma con il calendario , gli orari e come vedere in diretta tv le partite della Serie Brescia-Pistoia , valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket. Dopo aver comandata la classifica per diverse settimane, la ...

Calzone: “Il veleno nella coda e il destino segnato. Il punto di giornata in serie B” - Calzone: “Il veleno nella coda e il destino segnato. Il punto di giornata in serie B” - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul punto di giornata in serie B attraverso un articolo a firma Tullio Calzone.

L’Ancona getta le basi per il futuro. I nodi centro sportivo, rinnovi e ds - L’Ancona getta le basi per il futuro. I nodi centro sportivo, rinnovi e ds - Ancona in vacanza, aspettando le news societarie che costituiranno le premesse per il prossimo futuro biancorosso. Maggio e giugno senza partite, con il campionato terminato con la salvezza diretta ma ...