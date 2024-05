Frenata nella corsa playoff Brescia - così non basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ilè giunto a due giornate dal termine in ottava posizione, l’ultima utile per disputare i play off, ma, alle sue spalle, le inseguitrici non mollano. Possono infatti continuare a sperare Reggiana e Sudtirol, che si trovano a -2 dalle Rondinelle, ma anche Pisa, Cosenza e Cittadella, staccate di tre lunghezze possono ancora dire la loro. Il destino della squadra di mister Maran, dopo il pareggio con la FeralpiSalò, verrà dunque deciso dagli ultimi 180’, che metteranno di fronte a Bisoli e compagni il Lecco (domenica in casa) e il Bari (venerdì 10 in trasferta). Per la voglia deldi giocare gli spareggi-promozione diventa fondamentale l’incontro che porterà al Rigamonti la compagine lariana, già col biglietto di ritorno in C in mano. La formazione bluceleste non però è in vena di regali e di questo dovrà tenerne conto la squadra ...