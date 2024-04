Borsa | l' Europa conferma il rialzo con Ny | lo spread sale a 141

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Le Borse europee, con Wall Street positiva,no il passo deciso. Milano lima a +1,35%, sempre con Prysmian in testa, premiata dalla maxi acquisizione negli Stati Uniti. Francofortedell'1,3% e Parigi dell'1,2%. Seduta a parte per Londra che prosegue piatta (+0,05%). Restano in tensione i titoli di Stato con il decennale italiano che allunga di 9 punti base al 3,84% e lotra Btp e Bund chea 141 punti, sui livelli di inizio mese. Sotto la lente le commodity con l'escalation in Medio Oriente. Il petrolio è sempre in calo (wti -0,81% a 84,97 dollari, brent -0,94% a 89,5 dollari) mentre cambia registro il gas che gira a +1,4% consolidandosi sopra 31 euro al megawattora. Sul fronte dei cambi l'euro è stabile a 1,0640 sul dollaro.