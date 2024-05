Borsa | Milano accelera +1% - la migliore in Europa

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ladie guida il rialzo delle Borse incon il Ftse Mib che sale dell'1,15 per cento. Ampliano i guadagni anche Parigi (+0,7%) e Francoforte (+0,89%), bene Madrid (+0,6%). L'ottimismo di un possibile taglio dei tassi a giugno spinge i titoli assicurativi, energetici e automobilistici. Sul listino milanese, ormai tutto in terreno positivo, spicca il rialzo di Intesa Sanpaolo (+2,79%), insieme a Pirelli (+2%) e Poste (+1,9%).

Chiusura in leggero calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,32%, a 33.629 punti, fanalino di coda tra le Borse europee.

Chiusura in calo per Piazza Affari, con il listino milanese che paga le vendite sulle banche e non riesce a restare agganciato alle altre Borse europee e a Wall Street, positive in scia ai dati americani sul mercato del lavoro. Il Ftse Mib ha ...

Borsa Milano in moderato rialzo con banche e energia - borsa milano in moderato rialzo con banche e energia - milano (Reuters) - Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari grazie ad alcuni titoli dell'energia e al comparto finanziario, in un contesto europeo poco mosso, segnato dalla chiusura della borsa di ...

Ark Invest arriva sulla Borsa Italiana: tre nuovi ETF attivi a Milano - Ark Invest arriva sulla borsa Italiana: tre nuovi ETF attivi a milano - Ark Invest e Cathie Wood hanno fatto il loro ingresso sulla borsa Italiana con la quotazione di tre ETF attivi a milano.