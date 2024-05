Borsa | Milano chiude in calo con le banche - corre Cucinelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Chiusura inper Piazza Affari, con il listino milanese che paga le vendite sullee non riesce a restare agganciato alle altre Borse europee e a Wall Street, positive in scia ai dati americani sul mercato del lavoro. Il Ftse Mib ha terminato la seduta in flessione dello 0,32% con Mps (-5%), Bper (-2,9%), Banco Bpm (-2,9%), Unicredit (-2%) e Popolare di Sondrio (-1,4%) oggetto di realizzi dopo i forti rialzi delle ultime settimane. Sconta le scommesse su una Fed più reattiva nel tagliare i tassi anche Intesa (-3,1%), nonostante una trimestrale sopra le attese. Segno meno per Saipem (-2%), Pirelli (-1,4%), Iveco (-1,4%) e Unipol (-1,2%) mentre dall'altra parte del listino si mettono in mostra(+3%), Interpump (+2,9%), Stm (+2,6%), Tim (+2%) e Stellantis (+1,7%), che prova a riprendersi dopo due sedute di forti vendite ...