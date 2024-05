Borse europee ben impostate in scia all'avvio arrembante di Wall Street , messa di buon umore dai dati che evidenziano un indebolimento del mercato del lavoro americano e lasciano sperare in un taglio dei tassi da parte della Fed già a settembre. Parigi avanza dello 0,8%, Francoforte dello 0,7% e ... Continua a leggere>>

Chiusura positiva per le Borse europee che si accodano a Wall Street e accolgono con favore i dati sul mercato del lavoro americano, il cui indebolimento lascia sperare in una Fed più reattiva nel taglio dei tassi. Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,54%, Francoforte dello 0,58% e Londra dello ... Continua a leggere>>

borsa 6 maggio in tono positivo. Occhi sui conti Unicredit e l’avvio dell’offerta del Btp Valore - Dopo una chiusura in rialzo negli Usa venerdì in seguito ai dati sul mercato del lavoro, oggi in europa l’andamento è atteso positivo, con scambi che potrebbero però essere limitati dalla chiusura ... Continua a leggere>>

borsa: europa verso apertura cauta in settimana trimestrali e BoE - Oggi i conti di Amplifon e Anima (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - Le Borse europee si preparano a un'apertura all'insegna della cautela (future Euro Stoxx 50 -0,02%) nella settimana in cui ... Continua a leggere>>

Come andrà la borsa oggi Aspettando nuovi dati, intanto nessuno vuole fare la prima mossa - MILANO – Come andrà la borsa oggi Aspettando nuovi dati, intanto nessuno vuole fare la prima mossa. Continua a leggere>>