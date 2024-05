Borsa | Europa in rialzo con tecnologici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) La seduta disulle principali piazze europee prosegue in. I mercati, nel giorno dell'incontro tra Macron e Xi Ping, più che sulle tensioni geopolitiche restano concentrati sul tema dei tassi e prevale l'ottimismo di un taglio della Bce a giugno. Londra è chiusa per festività, Parigi guadagna lo 0,85%, Francoforte lo 0,98%, Madrid lo 0,6%, Milano l'1,10 per cento. Come in Asia anche insono ia sostenere i listini, in attesa di nuovi spunti dagli Usa dove i futures appaiono in(DJ +0,3%). Resta stabile lo spread tra il Btp e il Bund e, guardando alle materie prime, i futures sul gas naturale scambiati ad Amsterdam guadagnano il 4,17% salendo a 31 euro al megawattora.