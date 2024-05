(Di giovedì 2 maggio 2024) Le Borse die Pacifico archiviano la sedutamosse con le Piazze cinesi chiuse eche la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. Tokyo è marginale con un -0,1% nell'ultima seduta della settimana, prima della lunga pausa della Golden Week in Giappone. Anche Seul è cedente (-0,31%). Svetta, invece, Hong Kong che guadagna oltre il 2%. Gli indici europei sono attesi in generaleanche se cauto. Positivi i future su Wall Street.l'inflazione nell'eurozona e la Fed, la lente della settimana è a domani ai dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti.

Le Borse di Asia e Pacifico archiviano la seduta poco mosse con le Piazze cinesi chiuse e dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. Tokyo è marginale con un -0,1% nell'ultima seduta della settimana, prima della lunga pausa della ... Continua a leggere>>

Borsa: asia poco mossa dopo la Fed, Europa attesa in rialzo - Le Borse di asia e Pacifico archiviano la seduta poco mosse con le Piazze cinesi chiuse e dopo che la Fed, come atteso, ha lasciato i tassi fermi indicando che per un taglio ci vuole ancora tempo. (AN ...

Continua a leggere>>

Tassa d’ingresso per stranieri a Bali: ecco le migliori alternative in asia - Per evitare di pagare la tassa d'ingresso a Bali si può puntare su altre destinazioni in asia, molto meno affollate e altrettanto suggestive. Ecco quali ...

Continua a leggere>>

Borsa: asia in rialzo, i listini europei attesi positivi - Le Borse di asia e Pacifico archiviano la seduta in generale rialzo con l'eccezione delle debolezza delle Piazze cinesi (Shanghai -0,74% e Shenzhen -0,19%). (ANSA) ...

Continua a leggere>>