Borsa | Milano migliore in Europa con le banche - bene A2a

(Di martedì 23 aprile 2024) Grazie soprattutto alla forza delle, Piazza Affari è stata ladella giornata in: l'indice Ftse Mib ha concluso in aumento dell'1,89% a 34.363 punti, l'Ftse All share in rialzo dell'1,87% a quota 36.496. Tra gli altri mercati azionari del Vecchio continente, sempre grazie al settore del credito, moltoanche Madrid che è salita dell'1,7%, seguita da Francoforte in rialzo di un punto percentuale e mezzo. In aumento dello 0,9% Amsterdam e dello 0,8% Parigi. Cauta Londra, in crescita comunque dello 0,2% finale. Tranquillo lo spread tra Btp e Bund a 10 anni: il differenziale ha chiuso la giornata sui mercati telematici a 134 punti base, lo stesso livello dell'avvio, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 3,84%. Calmo anche l'euro a quota 1,07 contro il dollaro. In ...