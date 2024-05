Bonus mamme lavoratrici | invio diretto dei dati e codici fiscali dei figli Ecco il servizio online

(Di lunedì 6 maggio 2024) E’lo strumento Inps con cui lemadri possono comunicaree codice fiscale dei/e, nell’ambito del2024. E’ stato ufficialmente diffusa con il messaggio Inps 1702 del 6 maggio, l’Utility EsoneroMadri, ed è raggiungibile direttamente dal sito Inps, solo dalle madri già registrate come beneficiarie dello sgravio contributivo.chi può utilizzarlo e come funziona. Indice2024: cos’è A chi spetta il...

Con NOTA del 22 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito comunica che dalle 16 di oggi 22 aprile sono riaperti i termini per le lavoratici della scuola per presentare domanda per ottenere il cosiddetto Bonus mamme , l'esonero contributivo ...

Bonus di 100 euro in busta paga previsto dal decreto Primo maggio, tutto quello che c’è da sapere - bonus di 100 euro in busta paga previsto dal decreto Primo maggio, tutto quello che c’è da sapere - Il bonus sarà disponibile per i dipendenti con redditi fino a 28.000 euro all'anno, che hanno coniuge e almeno un figlio a carico. Questo bonus, erogato in busta paga a gennaio 2025, non sarà automati ...

Quando arriva il bonus 100 euro per i dipendenti in busta paga: requisiti e come si potrà richiedere - Quando arriva il bonus 100 euro per i dipendenti in busta paga: requisiti e come si potrà richiedere - Nel decreto Primo maggio è previsto il bonus 100 euro, l'indennità per i dipendenti con figli a carico che prendono meno di 28mila euro all’anno ...

Bonus 100 euro: a chi spetta, come richiederlo - bonus 100 euro: a chi spetta, come richiederlo - Se il lavoratore dipendente è incapiente, cioè se l’IRPEF da pagare è inferiore alle sue detrazioni fiscali (o se ha un reddito imponibile così basso da essere esonerato dal pagamento dell’imposta), ...