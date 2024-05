Bolton-Barnsley semifinale playoff - martedì 07 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazion - quo -e, pronostici

(Di lunedì 6 maggio 2024) Ilsi è aggiudicato il primo round battendo 3-1 ilnel match di andata a Oakwell. La qualificazione alla finale dunque pende fortemente a favore dei Trotters che hanno una grade chance contro un rivale in difficoltà. I Tykes infatti hanno chiuso malissimo la stagione regolare. Due vittorie in undici partite sono costate InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sheffield Wednesday, rimonta mozzafiato ai playoff di League One - In finale, gli Owls affronteranno la superstite dell'altra semifinale tra Barnsley e Bolton Wanderers, in campo questa sera (venerdì 19 maggio) alle 21 ad Oakwell dopo l'1 - 1 ...

Sheffield Wednesday, rimonta mozzafiato ai playoff di League One - In finale, gli Owls affronteranno la superstite dell'altra semifinale tra Barnsley e Bolton Wanderers, in campo questa sera (venerdì 19 maggio) alle 21 ad Oakwell dopo l'1 - 1 ...