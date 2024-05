Bologna nella storia Ecco l’Europa League | un’attesa di 25 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Male che vada il prossimo anno sarà Europa. Basta questo per dare la misura dell’impresa che in questa stagione stanno portando a termine Thiago Motta e i suoi ragazzi, che fin qui hanno strameritato tutto quello che hanno conquistato. Una mano dal cielo per strappare la certezza aritmetica di un posto in Europaieri è arrivata dal Verona, che al Bentegodi ha inchiodato alla sconfitta per 2-1 la Fiorentina di Italiano, complice la scelta del tecnico viola di preservare tutti i suoi titolari in vista della semifinale di ritorno di Conferencecol Brugge. Il, che rispetto a Roma, Atalanta e Fiorentina ha proprio il vantaggio di non essere impegnato su più fronti, ieri alle 15 si è accomodato sul divano per assistere al trionfo dell’Hellas, ...