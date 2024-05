Torta al cioccolato | il segreto è versarlo sul dolce crudo!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quando in famiglia desiderano unsuper goloso preparo sempre questa ricetta. La ricetta qui di seguito è quella dellaalche nasconde undelizioso e pieno di cacao. Tuttavia realizzare questoè davvero facile e anche molto veloce in più, per non correre il rischio di sbagliare, è possibile visionare la video-ricetta a fondo pagina. I procedimenti sono intuitivi e alla portata di tutti, basta solo seguire i passaggi e il risultato farà venire fame anche ai più golosi.al: ingredienti e preparazione. Per portare a termine questa ricetta basta preparare uno sciroppo da versare direttamente sull’impasto. Il risultato è una vera deliziasa! Gli ingredienti per lo ...