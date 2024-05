Beatrice Luzzi - prima e dopo il GF | ancora Garibaldi nel suo cuore?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)è stata intervistata da Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio per moda”: inevitabile il riferimento a Giuseppeè stata la grande protagonista del Grande Fratello che si è concluso il 25 marzo scorso. Intervistata da Giulia Salemi nel suo podcast “Non lo faccio per moda” ha fatto il punto sulla sua partecipazione al reality, sul flirt con Giuseppee sul rapporto con gli altri compagni d’avventura. L’attrice edentro la casa hanno vissuto un rapporto speciale ma ad un certo punto hanno fatto dietro front. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dal motivo che ha spinto Bea a partecipare al Grande Fratello 8: “Perché ho deciso di partecipare? Ci sono state tante componenti: la voglia di rimettermi in gioco ...