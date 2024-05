(Di lunedì 6 maggio 2024)volano alle Olimpiadi di. Ilitaliano festeggia infatti la seconda coppia azzurra ad aver centrato la qualificazione ai Giochi Olimpici francesi. A distanza di una settimana dalla qualificazione ottenuta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, i colori azzurri nella prossima rassegna a cinque cerchi saranno rappresentati anche dalla coppia femminile TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI SPORT PER SPORT L’ufficialità per la coppia federale è arrivata dopo l’ottimo percorso intrapreso dalle azzurre circa due anni e mezzo fa: l’esordio in campo internazionale è datato infatti 2021 alle SardiniaFinals. Dopo il debutto nel torneo isolano,e ...

Presentata a Milano la stagione 2024 delle nazionali MILANO - La stagione 2024 delle nazionali azzurre di volley sta per partire. E davanti c'è già un'estate che, si spera, potrebbe essere lunghissima. In attesa degli ultimi verdetti in Champions ...

Sono in programma oggi ottavi e quarti di finale dell’Elite 16 di Brasilia, il terz’ultimo prima della deadline per la qualificazione olimpica e l’Italia è pronta a festeggiare la sua seconda coppia qualificata a Parigi , quella composta da Marta ...

Beach volley, Parigi 2024: carta olimpica per Marta Menegatti e Valentina Gottardi - Beach volley, parigi 2024: carta olimpica per Marta Menegatti e Valentina Gottardi - Realisticamente, all’inizio del nostro percorso non pensavo a una nostra qualificazione; solitamente una nuova coppia nel beach volley ci mette un po’ più ... Il percorso per parigi è iniziato infatti ...

Michieletto, il gigante bambino s'è preso l'Europa. E non è ancora sazio - Michieletto, il gigante bambino s'è preso l'Europa. E non è ancora sazio - Ha vinto la Champions con l'Itas Trentino, è stato votato Mvp e ora punta dritto ai Giochi. La storia del golden boy della pallavolo italiana, che da ragazzino era basso e poi non ha smesso più di stu ...

Pallavolo, il salentino Massimo Colaci libero di stupire ancora: «Non sono sazio» - Pallavolo, il salentino Massimo Colaci libero di stupire ancora: «Non sono sazio» - «Questione di mentalità: migliorare sempre». Nell’annata da poco terminata, con la maglia della Sir Susa Vim Perugia, a 39 anni, i ha primeggiato in tutte le manifestazioni ...