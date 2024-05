Bayern Monaco | per la panchina spunta anche Ten Hag - Tuchel può andare al Manchester United

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Scambio di allenatori in vista trae Mster? Non è proprio così, ma come riportano i media tedeschi, ilsarebbe interessato, tra gli altri nomi, a Erik Ten Hag per la, andando a sostituire Thomasche di sicuro saluterà a fine stagione, nella speranza che possa farlo alzando al cielo la Champions League. L’allenatore ex Ajax, poi, potrebbe dunque lasciare i Red Devils per trasferirsi in Germania,se ha un contratto fino al 2025, e qualora questo dovesse accadere, la formazione inglese potrebbe puntare proprio sul tecnico tedesco. Non uno scambio vero e proprio, ma sarebbe qualcosa di simile quanto ne verrebbe fuori. SportFace.