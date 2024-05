Bayer Leverkusen-Roma | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

Alle 21:00 di giovedì 9 maggio 2024 la Roma farà visita al Bayer Leverkusen in occasione della sfida di ritorno della semifinale di Europa League 2023 / 2024 . Una sfida tutta da vivere per i giallorossi dopo il successo nel doppio confronto ...

Quando e si gioca la sfida il ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma? Ecco programma e orario della partita, valida per le semifinali di Europa League 2023/2024. Sette giorni dopo l’andata dell’Olimpico, le due squadre torneranno in campo per ...

La Roma in ansia per Dybala. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Dybala, sostituito all'intervallo con i bianconeri per un problema muscolare, ...

Il sostituto di Romelu Lukaku gioca a Manchester, De Rossi si sta muovendo in prima persona per convincerlo a trasferirsi nella Capitale ...

Cosa deve fare la Roma per andare in Champions: tutte le combinazioni - Cosa deve fare la Roma per andare in Champions: tutte le combinazioni - A tre giornate dalla fine del campionato e con il ritorno della semifinale di Europa League da giocare, ecco come i giallorossi possono conquistare la qualificazione ...