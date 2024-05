Bassetti e Gismondo infuriati - la guerra dei bollettini Covid non finisce mai Cosa hanno detto

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dall’incubosembra che non si possa proprio uscire. Perlomeno dal punto di vista della comunicazione. Tanto che sono ancora in auge i “dei contagi” che, in questi giorni, segnalano “un’impennata dei casi” e un incremento del 30% del numero dei morti per. Ma se si guardano le cifre, si scopre che questo vertiginoso aumento è di… 2 unità. Da 7 decessi a 9. Insomma, sembra che questa comunicazione serva soltanto a creare un immotivato allarmismo. E un po’ a sorpresa, il primo a scagliarsi contro l’emissione di questi dati è stato Matteo. “Il bollettinosettimanale”, hail famoso infettivologo, “è oggi anacronistico, fuorviante e inutile. Basta, occorre girare pagina”, ha scritto ...

Influenza, stop sorveglianza: 1 ligure su 4 colpito - Influenza, stop sorveglianza: 1 ligure su 4 colpito - GENOVA - Sono 400mila circa i liguri colpiti da influenza e virus 'cugini', covid compreso, nella stagione 2023-2024 ossia uno su quattro, dati in linea con quelli nazionali visto che sono oltre 14,5 ...

Covid, Astrazeneca ritira il vaccino in Ue, Bassetti a Notizie.com: “Decisione in linea con la realtà” - covid, Astrazeneca ritira il vaccino in Ue, bassetti a Notizie.com: “Decisione in linea con la realtà” - covid, Astrazeneca ritira il vaccino in Ue, bassetti a Notizie.com: “Decisione in linea con la realtà” (Ansa Foto) – notizie.com Non sono previste domande future quindi, per il vaccino più discusso ...

Variante Covid KP.2, è allerta negli Usa. “Buca i vaccini. Rischio nuova ondata in estate” - Variante covid KP.2, è allerta negli Usa. “Buca i vaccini. Rischio nuova ondata in estate” - Sembrerebbe più resistente all’immunità acquisita da infezioni precedenti. Il virologo Pregliasco: “Mutazioni ogni 4-6 mesi. La soluzione Ogni anno un vaccino nuovo” ...