Bagnoli - spari contro palazzo stanotte | si indaga su recenti fibrillazioni malavitose

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 1 minutoAncora paura aunnella notte. I colpi sono stati esplosi in via Ascanio, nei pressi di un supermercato. Due proiettili hanno centrato il portone dello stabile, tre una finestra. Sul posto sono giunte pattuglie del commissariato di Polizia “San Paolo”, ed i poliziotti della Scientifica. Gli agenti hanno repertato i bossoli, ed acquisito le prime informazioni. Le indagini non trascurano alcuna pista. Secondo fonti investigative, non sono esclusi collegamenti con precedenti episodi. Ad esempio, si puntano ad accertare eventuali legami con quanto avvenuto il 19 aprile scorso. Quel giorno in viale Campi Flegrei, sempre a, un 17enne è stato ferito al braccio da un colpo di pistola. Ignoti lo avevano esploso mentre il ragazzo era all’esterno di ...