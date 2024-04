Agguato a Bagnoli - spari contro giovani | ferito un ragazzo di 17 anni

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di venerdì 19 aprile 2024) Potrebbe trattarsi di unquello che si è consumato ieri sera in viale Campi Flegrei, a, quartiere occidentale di Napoli.undi 17che, a seguito della sparatoria, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Non è in pericolo di vita. A darne notizia è Fanpage.it., L'articolo Teleclubitalia.