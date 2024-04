Aumento costo biglietto Atac - Meleo M5s | “Assurdo alzare i prezz - danneggia i cittadini più deboli”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ildei biglietti per bus e metro a Roma probabilmente passerà da 1,5 a 2 euro per la corsa singola. "Non è accettabile, perché va are fasce più deboli della popolazione e scoraggia l'uso del trasporto pubblico", ha commentato a Fanpage.it l'ex assessora ai Trasporti di Virginia Raggi e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Linda