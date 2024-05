Audi Q8 Sportback e-tron | l' ammiraglia a ruote alte è anche elettrica

Washington, 29 apr. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato americano Antony Blinken andrà in Israele e Giordania dopo essere stato in Arabia Saudita nel suo tour in Medio Oriente. Lo ha annunciato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Continua a leggere>>

Manca un mese alle elezioni Europee. E siamo, insomma, in piena, pienissima campagna elettorale. L'imminente voto è al centro dei talk-show politici, non potrebbe essere altrimenti. E Stasera Italia, il programma di Rete 4, nella puntata di sabato 4 maggio ovviamente non fa eccezione. Ospiti ... Continua a leggere>>

audi A3 Cabrio 35 TFSI COD Admired del 2020 usata a San Giovanni Teatino - Annuncio vendita audi A3 Cabrio 35 TFSI COD Admired usata del 2020 a San Giovanni Teatino, Chieti nella sezione Auto usate di Automoto.it ... Continua a leggere>>

GTWC | Brands Hatch, Libere: Mercedes davanti a Ferrari, Rossi KO - Gounon ottiene il miglior tempo battendo per un soffio le 296 di Emil Frey Racing, BMW e McLaren in Top5 con audi che svetta in Gold Cup. Bene la Ferrari-AF Corse in Silver, anche se uscita di pista. Continua a leggere>>

audi Q5 2.0 TDI 190 CV quattro S tronic S line plus del 2019 usata a Desenzano del Garda - Annuncio vendita audi Q5 2.0 TDI 190 CV quattro S tronic S line plus usata del 2019 a Desenzano del Garda, Brescia nella sezione Auto usate di Automoto.it ... Continua a leggere>>