Gasperini post Salernitana Atalanta | La gara più DIFFICILE da affrontare Fiduciosi per la FINALE Sugli infortuni…

CONVOCATI Atalanta , la LISTA di Gasperini in vista della gara contro la Salernitana. Le scelte per il match di Serie A domani sera L’ Atalanta ha diramato la sua LISTA CONVOCATI in vista della gara in trasferta contro la Salernitana. Out Holm, ...

FORMAZIONI UFFICIALI Salernitana Atalanta , le SCELTE dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle ore 18:00 all’Arechi Sono state comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI di Salernitana Atalanta per quanto concerne 35esima giornata di Serie ...

“Questa partita per noi era la più difficile da preparare, perché era un impegno in cui avevamo tutto da perdere. La Salernitana è comunque una buona squadra, nonostante la retrocessione. Non esistono partite facili e noi abbiamo avuto il demerito ...

Atalanta ribalta la Salernitana, è aggancio alla Roma - Atalanta ribalta la salernitana, è aggancio alla Roma - All'Arechi di Salerno, Scamacca e Koopmeiners rispondono al gol di Tchaouna: i ragazzi di gasperini regolano una salernitana già retrocessa, ma mai doma e ben messa in campo. Nonostante l'approccio ...

Gasperini sul calendario: “Non è colpa nostra, con la Fiorentina non è stata rinviata per codice giallo” - gasperini sul calendario: “Non è colpa nostra, con la Fiorentina non è stata rinviata per codice giallo” - Il tecnico dell'Atalanta si esprime anche su quanto accaduto in sede di calendario, con la partita contro la Fiorentina ancora da schedulare ...

Atalanta, Gasperini: "Non penso ancora ad alzare una coppa. Giovedì c'è da stare attenti" - Atalanta, gasperini: "Non penso ancora ad alzare una coppa. Giovedì c'è da stare attenti" - Importantissima vittoria in rimonta per l' Atalanta, che è riuscita a imporsi sulla salernitana con il risultato di 1-2. I nerazzurri hanno così fatto un importante salto in classifica, agganciando la ...