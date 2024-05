Ascolti tv del 5 maggio | è scontro tra Fabio Fazio e Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unosenza precedenti, quello neglitv di domenica 52024, che ha visto fronteggiarsi Che tempo che fa die Avanti un altro di. I due grandi della televisione hanno proposto al pubblico i loro grandi classici, cercando di portare a casa la serata in termini di share che si fa sempre più difficile a causa della forza di Màkari, che miete successi anche in replica. Dopo un periodo di pausa, è invece tornato l’approfondimento giornalistico di Zona Bianca con Giuseppe Brindisi, mentre su Italia1 è andato in onda Jack Reacher: punto di non ritorno. Glitv del 5sono disponibili dalle 10