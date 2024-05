Appello Idf ai residenti | lasciate Rafah

(Di lunedì 6 maggio 2024) 8.38 L'Idf sta lanciando nella parte est di,nel sud della Striscia, volantini che invitano la polazione civile a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie allargate, in previsione della possibile azione militare nella città più a sud della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. I volantini sono in arabo e saranno affiancati da Sms, chiamate e annunci sui media. "La stima è di circa 100.000 persone", ha detto ai giornalisti un portavoce militare in merito al numero di persone da evacuare.

Contro ogni pronostico possibile, la lista di Michele Santoro non ha superato il vaglio della Corte d'Appello per le circoscrizioni del nord ovest e isole, mentre altre forze politiche sono state depennate in toto. I motivi? I più vari. Il sistema di valutazione usato dalla Corte d'Appello è un ... Continua a leggere>>

A meno di tre mesi dalla sentenza d’appello , sono state depositate le motivazioni della condanna condannato dell’ex prefetto di Pescara insieme ad altri sette per la tragedia di Rigopiano . Per la Corte – che ha assolto anche 22 imputati provocando le protesta dei parenti delle 29 vittime – quella ... Continua a leggere>>

Una Nessuna Centomila in Arena, Fiorella Mannoia: «Vogliamo convincere le donne che dalla violenza si può e si deve uscire» - Grazie ai fondi ricavati dal concerto organizzato all’Arena di Verona, la fondazione finanzierà sette centri antiviolenza in tutta Italia: «È un percorso che dobbiamo fare insieme, uomini e donne» ... Continua a leggere>>

L'assemblea non può deliberare di occupare un terrazzo individuale con antenne di altri condomini - Non importa che il terrazzo o lastrico solare sia in proprietà o in uso esclusivo di un condomino, perché il suo utilizzo da parte di altri condomini è illegittimo. Continua a leggere>>

Israele verso l'attacco a Rafah, l'appello dell'esercito: "I residenti lascino la città" - Quella cominciata stamattina sarà un'evacuazione temporanea e limitata, ha precisato un portavoce alla stampa ... Continua a leggere>>