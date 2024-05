Appello dell' Anp agli Usa - ' impedire il massacro a Rafah'

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'Autorità nazionale palestinese ha lanciato unStati Uniti perché impediscano un "" a, dopo che Israele ha annunciato l'avvio a breve'operazione militare nel suda Striscia. "Chiediamo all'amministrazione americana di intervenire immediatamente per prevenire questoe mettiamo in guardia dalle sue pericolose ripercussioni", ha detto la presidenza palestinese in un comunicato.

ROMA – “Gianni, devi interrompere lo sciopero della fame. Non puoi mettere ulteriormente a repentaglio la tua salute. Siamo certi che il Governo stia compiendo ogni sforzo per trovare una soluzione all’emergenza Brucellosi bufalina e Tbc nel ...

Teatro Flavio Vespasiano, vandalizzata l’area esterna recentemente riqualificata. Sinibaldi: «Vergognoso» - Teatro Flavio Vespasiano, vandalizzata l’area esterna recentemente riqualificata. Sinibaldi: «Vergognoso» - Faccio un appello a tutti i cittadini che hanno a cuore come noi lo sviluppo di Rieti ad aiutarci, a partire dagli insegnamenti verso i più i giovani al rispetto dei luoghi e degli spazi comuni».

Eurovision, sul tappeto turchese brilla Angelina Mango - Eurovision, sul tappeto turchese brilla Angelina Mango - Non manca all'appello Angelina Mango, molto popolare anche tra i giornalisti ... che non è venuta perché partecipa a un memorial per le vittime dell'olocausto, secondo quanto riporta Times of Israel.

