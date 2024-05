Anima chiude il trimestre con l' utile in crescita del 75%

(Di lunedì 6 maggio 2024)Holding archivia il primocon unnetto a 52,9 milioni di euro, in aumento del 75% rispetto ai 30,2 milioni di euro del pari periodo del 2023. Le commissioni nette di gestione sono state pari a 80 milioni di euro (+15% sul primo2023, +9% al netto di Castello Sgr). I ricavi totali risultano pari a 121,9 milioni di euro (indel 51% rispetto al pari periodo dello scorso anno, del 45% escludendo Castello Sgr). La raccolta netta risparmio gestito di aprile (escluse deleghe assicurative Ramo I) è positiva per 266 milioni di euro. Le masse in gestione totali al 30 aprile 2024 è di 191,1 miliardi. "L'anno inizia ad alta velocità, grazie al contributo dei mercati ma anche a un incremento strutturale della nostra redditività frutto dell'evoluzione del mix prodotti e ...

False sponsorizzazioni per frodare il fisco, Scandalo a Latina e provincia nel Lazio. A fare la scoperta sono stati i Militari della Guardia di Finanza: nel mirino i rapporti tra alcune società dilettantistiche del mondo dello sport e aziende. In ...

