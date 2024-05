Frode sulle sponsorizzazioni da 17 milioni di euro nel sud pontino 114 aziende e società sportive coinvolte

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pubblicato il 6 Maggio, 2024 Una vasta indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Latina, su mandato della Procura della Repubblica di Latina, guidata dal procuratore Dott. Giuseppe Miliano, ha portato alla luce un complicato schema difiscale perpetrato da numerosi imprenditori della zona sud della provincia di Latina. Utilizzando fatture perinesistenti, lehanno falsificato transazioni per oltre 17di, mirando a eludere non solo le tasse ma anche i contributi previdenziali. Operazioni di Polizia Economico-Finanziaria La Guardia di Finanza di Fondi ha identificato 114 trae associazionidilettantistichein questo schema. Le attività ...

