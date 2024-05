Amici 23 | Holden? Spocchia senza pari - la sua impreparazione viene bypassata - le critiche di una nota giornalista

Cesara Buonamici ancora confermata al Grande Fratello: tornerà come opinionista Cesara Buonamici tornerà ancora una volta nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. La celebre giornalista e mezzobusto del TG5 si appresta a vivere per il secondo ...

Come foto del profilo aveva un tenerissimo cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo: Matteo Messina Denaro , il super latitante usava i social. Ovviamente sotto falso nome e senza la sua foto. Il boss di Castelvetrano, arrestato il 16 ...

Dopo le new entry e gli addii clamorosi della scorsa stagione, su Mediaset pare soffiare aria di altri di cambiamenti (oltre che novità anche per i palinsesti). Il focus, per ora, è tutto su Pomeriggio 5: secondo rumors che circolano ...