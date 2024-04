Messina Denaro chiedeva l'amicizia su Fb. Tra i suoi (ignari) follower una nota giornalista

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) Come foto del profilo aveva un tenerissimo cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo: Matteo, il super latitante usava i social. Ovviamente sotto falso nome e senza la sua foto. Il boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di latitanza, utilizzava Facebook con il nome di “Francesco Averna”, Medico chirurgo, laureato all’Università Bocconi di Milano e single. Su Facebook e su Instagram si presentava come “medico, laureato alla Bocconi, single” Cinque amici (4 ragazze di età molto giovane) in totale e molte pagine seguite tra cui pub, ristoranti e locali di Campobello di Mazara. Un panificio, due siti di news di Castelvetrano. Non è possibile visualizzare eventuali contenuti pubblicati. Su Instagram, invece, si faceva chiamare “f.averna”. Un profilo chiuso, blindato, proprio come il precedente, in cui non è ...