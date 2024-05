Amici 23 | Ecco quanti allievi potrebbero accedere alla finale e la data della semifinale

Amici 23, dopo il serale di sabato occhi puntati sul prossimo appuntamento: domenica 12 maggio (si slitta di un giorno per l’Eurovision) va in onda la semifinale. Ma qualcosa di molto molto importante sarebbe all’orizzonte, la produzione avrebbe ...

Con quali ex allievi di Amici Rudy Zerbi è rimasto in contatto in questi anni anche dopo la scuola di Amici? A svelarlo è proprio lui! L'articolo Rudy Zerbi svela con quali suoi ex allievi di Amici ha ancora rapporti proviene da Novella 2000.