Maria ha già informato gli allievi Amici 23 - novità assoluta | prima volta in 22 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 maggio 2024)23, dopo il serale di sabato occhi puntati sul prossimo appuntamento: domenica 12 maggio (si slitta di un giorno per l’Eurovision) va in onda la semifinale. Ma qualcosa di molto molto importante sarebbe all’orizzonte, la produzione avrebbe infatti preso una decisione senza precedenti in vista della finale, in programma il 18 maggio. A riportare la notizia, ancora non confermata ma altamente attendibile, è l’esperto di gossip Amedeo Venza. Persi tratterebbe di una clamorosadopo 22. >>“Lui con Carlo Conti, pazzesco”. Sanremo 2025, il video svela l’altro conduttore: saltati tutti i big usciti finora, la scelta rompe col passatoche molti aspettavamo. “Quest’anno più che mai serviva una scelta del genere – scrive un fan del programma sulla pagina social di ...