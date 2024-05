Alluvione - una barchetta nella notte | Li abbiamo salvati così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Faenza (Ravenna), 1 maggio 2024 – Su unaci sono tre agenti della polizia provinciale: gli ispettori Sebastiani e Panzavolta e l’assistente Rivani. Attorno a loro il caos delle ore più durecittà più colpita dall’: Faenza, in provincia di Ravenna. Dovrebbe essere il quartiere residenziale di via Lapi, con le case indipendenti col giardino che si affacciano sulle mura storiche, matra il 16 e il 17 maggio 2023 è una trappola mortale, un letto che il Lamone si è preso e in cui ha riversato sei metri d’acqua, fino al soffitto del terzo piano. "Non siamo formati per salvare le persone – dice la comandante della polizia provinciale di Ravenna, Lorenza Mazzotti –. I nostri operatori hanno rischiato la vita, ma se non lo avessero fatto sarebbero morti in tanti". La ...